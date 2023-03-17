home
Главная
>
Новости
>
Больше 300 человек приняли участие в проекте «Бизнес – в село»

Больше 300 человек приняли участие в проекте «Бизнес – в село»

17.03.2023 | 16:12
Накануне в Аграрном университете прошла церемония закрытия. Здесь собрались молодые люди, которые проявили себя в качестве активных слушателей выездных мастер-классов и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии своих идей. С ними делились опытом состоявшиеся предприниматели. Это был своего рода образовательный интенсив. Отмечу, что проект «Бизнес – в село» рассчитан на поддержку представителей молодежи от 16 до 35 лет, которые живут за пределами городов. Проект реализуют при содействии профильного федерального агентства. Организаторы рассчитывают, что по итогам участникам удастся реализовать свои бизнес-идеи.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных