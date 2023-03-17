Больше 300 человек приняли участие в проекте «Бизнес – в село»

Накануне в Аграрном университете прошла церемония закрытия. Здесь собрались молодые люди, которые проявили себя в качестве активных слушателей выездных мастер-классов и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии своих идей. С ними делились опытом состоявшиеся предприниматели. Это был своего рода образовательный интенсив.
Отмечу, что проект «Бизнес – в село» рассчитан на поддержку представителей молодежи от 16 до 35 лет, которые живут за пределами городов. Проект реализуют при содействии профильного федерального агентства. Организаторы рассчитывают, что по итогам участникам удастся реализовать свои бизнес-идеи.
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