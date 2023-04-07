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Больше 25-ти тысяч россиян смогут совершить хадж

Больше 25-ти тысяч россиян смогут совершить хадж

07.04.2023 | 16:39
Жители Кабардино-Балкарии получили возможность совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии, сообщили в Духовном управлении мусульман республики. В этом году хадж продлится с 26 июня по первое июля. Из России в него смогут отправиться больше 25 тысяч человек. Квоты распределили между 11 Духовными управлениями и координационными центрами мусульман по всей России. Чтобы уложиться в отведенные сроки, желающим необходимо подать заявки уже сейчас. Хадж является одним из пяти столпов ислама и по времени приурочен к Курбан-байраму. В этом году праздник жертвоприношения выпадает на 28 июня. Считается, что каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество к святым местам.   https://t.me/vestikbr
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