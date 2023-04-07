Больше 25-ти тысяч россиян смогут совершить хадж

Жители Кабардино-Балкарии получили возможность совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Саудовской Аравии, сообщили в Духовном управлении мусульман республики.
В этом году хадж продлится с 26 июня по первое июля. Из России в него смогут отправиться больше 25 тысяч человек. Квоты распределили между 11 Духовными управлениями и координационными центрами мусульман по всей России.
Чтобы уложиться в отведенные сроки, желающим необходимо подать заявки уже сейчас.
Хадж является одним из пяти столпов ислама и по времени приурочен к Курбан-байраму. В этом году праздник жертвоприношения выпадает на 28 июня. Считается, что каждый мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество к святым местам.
https://t.me/vestikbr