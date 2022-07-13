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Больше 2300 семей КБР получили материнский капитал с начала года

Больше 2300 семей КБР получили материнский капитал с начала года

13.07.2022 | 16:03
С января по июнь материнский капитал в республике получили больше 2300 семей. Такую информацию распространила пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России. 90 процентов от общего числа стали обладателями сертификата при рождении первенца. Напомним, господдержку семьям, в которых появился первый ребенок, оказывают с 2020-го. В этом году размер пособия – без малого 525 тысяч рублей. Маткапитал на второго ребенка – 693 тысячи. На эти деньги можно улучшить жилищные условия семьи. Также разрешено направить средства на образование и социальную адаптацию детей, если в этом есть необходимость, либо на накопительную пенсию матери.   https://t.me/vestikbr
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