Больше 2000 человек получили в КБР выездную паллиативную помощь в 2023 году

Специалисты отделения выездной патронажной медпомощи Республиканского клинического медико-хирургического центра общаются с пациентами прямо на дому. В минувшем году таких посещений было свыше четырех с половиной тысяч. Врачи оказывают медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают обезболивание, а также обучают родственников методам ухода за людьми, у которых особо сложные недуги…
Сегодня в республике стационарную паллиативную помощь оказывают в райбольницах в Заюково, Баксанском и Лескенском районах. Выездные подразделения открыты в Нальчике и Заюково.
Добавим, что за три года по региональной профильной программе удалось купить 60 кислородных концентраторов. Приборы значительно расширили возможности медиков и улучшили качество жизни пациентов, говорят в ведомстве.
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