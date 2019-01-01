Больше 200 миллионов рублей направят в Кабардино-Балкарию в нынешнем году на покупку препаратов для людей, страдающих онкологическими заболеваниями — 2019.10.17





Средства выделяет федеральный бюджет в рамках программ, нацеленных на борьбу с этим тяжелым недугом. Деньги поступят по линии Фонда обязательного медицинского страхования. Они должны быть израсходованы на проведение процедур, связанных с химиотерапией, и на закупку соответствующих медикаментов. В следующем году на эти цели предусмотрена большая сумма: в республику поступит транш в размере 282 миллионов рублей.