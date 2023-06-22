В Терском районе состоялось восхождение на Курпские высоты

Здесь, на Курпских высотах, в ходе Великой Отечественной было остановлено наступление фашистов, которые рвались вперед, чтобы захватить грозненскую и бакинскую нефть. Красноармейцы защищали эти места с осени 42 по январь 43 года. Сегодня в память о тех событиях состоялось восхождение. Больше 200 участников прошли трехкилометровый путь. Среди них - представители различных ведомств, кадеты и юнармейцы. К монументу погибшим в годы Великой Отечественной возложили цветы. Организовало акцию памяти республиканское отделение ДОСААФ.