Больше 1700 выездов провели сотрудники МЧС по КБР за 2023 год

Из них больше полутысячи выездов совершили подразделения Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.
Больше 120-ти раз сотрудники выезжали на поисковые и спасательные операции, в ходе которых помогли ста пострадавшим... В случае с возгораниями ключевую роль играет человеческий фактор, отмчеают в ведомстве.
Весь год сотрудники службы проводят просветительские занятия в организациях и учебных заведениях Кабардино-Балкарии. В 23-м такие лекции посетили около 300 тысяч человек.
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