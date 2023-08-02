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Больше 150 вакансий разместили предприятия КБР на портале «Работа России»

Больше 150 вакансий разместили предприятия КБР на портале «Работа России»

02.08.2023 | 15:50
Речь идет о временном трудоустройстве на летний период. Среди предложений есть места для трактористов, токарей, столяров, поваров, горничных, водителей… Обычно сезонные работы пользуются спросом у молодых людей от 14 до 18 лет в каникулы. Наниматель начислит им зарплату не меньше минимального размера оплаты труда, а Служба занятости в качестве поддержки прибавит единовременную выплату… Также в республике реализуют программу профессионального обучения отдельных категорий граждан. Это те, кому трудно найти работу, люди предпенсионного возраста, женщины с детьми до трех лет или с ребенком-инвалидом. Программу профобучения могут пройти и участники специальной военной операции. Для этого нужно обратиться в Центр занятости по месту жительства.   https://t.me/vestikbr
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