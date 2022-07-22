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Больше 150 человек с серьезными ограничениями по здоровью подали заявления на поступление в КБГУ

Больше 150 человек с серьезными ограничениями по здоровью подали заявления на поступление в КБГУ

22.07.2022 | 15:48
Напряженные дни подготовки, и вот он – ответственный день: нальчанин Алихан Унажоков сдает вступительный экзамен в вуз по обществознанию. С детства он пользуется инвалидным креслом, но, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в школе учился на отлично. В аудитории – группа молодых людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В КБГУ вступительные экзамены для абитуриентов с ограничениями по здоровью начались накануне. Рабочие места, к слову, готовили заранее – индивидуально для каждого абитуриента – в зависимости от диагноза. В их пользу – и новый закон, подписанный президентом в середине июля и вступающий в силу в сентябре. Люди с инвалидностью получат возможность бесплатно обучиться новой профессии, если по состоянию здоровья не могут работать по той, которую приобрели раньше. По специальностям среднего профобразования для студентов с ограничениями по здоровью в этом году предусмотрено 50 льготных бюджетных мест, сообщили в образовательном ведомстве. И добавили, что в республике растет число желающих участвовать в конкурсе профмастерства “Абилимпикс”. Благодаря “Абилимпиксу” развивается и материально-техническое оснащение учебных заведений среднего профессионального звена. Студенты с ограничениями по здоровью обучаются здесь в обычных группах – среди сверстников. Для “особенных” ребят создают ту самую “доступную среду” - комфортные условия, начиная со входов, чтобы у них были все возможности получать знания и вести насыщенную студенческую жизнь. https://t.me/vestikbr
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