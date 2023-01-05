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Больше 15 тысяч туристов посетили горнолыжный курорт "Эльбрус" в первые новогодние дни

Больше 15 тысяч туристов посетили горнолыжный курорт "Эльбрус" в первые новогодние дни

05.01.2023 | 15:47
Зарядки – утром, флешмобы – днем, а вечером – дискотеки возле новогодней елки… На поляне Азау в эти каникулы развлечений много. В зимний сезон работают все горнолыжные трассы. По данным регионального Минкурортов, за первые три дня 23-го года на Эльбрусе отдохнули свыше 15 тысяч туристов. Тем, кто только учится кататься на лыжах или сноуборде помогают опытные инструкторы. Азамат Жашуев уже восемь лет в горнолыжном спорте. Говорит, к каждому нужен свой подход. Но в любом случае, главное – техника безопасности. Особенно, если это дети. С прошлого года отдых на Эльбрусе стал доступнее. Благодаря мультимодальным маршрутам до горы можно добраться по единому билету: на самолете и автобусе или на поезде и автобусе. Для тех, кто приехал на своем авто, построили новую парковку. Это позволило избежать пробок и спокойно доехать до зоны катания. Особой популярностью у отдыхающих пользуется почтовый ящик на самой верхней станции – “Гара-Баши”. Отсюда можно отправить близким и друзьям праздничные открытки с теплыми пожеланиями и передать им привет с Эльбруса. Постоянные гости курорта говорят, не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы посчитать, почему сюда тянет вернуться.   https://t.me/vestikbr
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