Больше 130 жителей КБР подали заявки на участие в молодежном форуме “Машук”

В этом году он приобрел статус всероссийского. Организаторы ожидают, что в форуме примут участие не меньше двух тысяч молодых людей со всей страны.
Ключевой темой станет Год культурного наследия России. Пройдут очные смены “Наши открытия” и “Наши смыслы”. Кроме того, машуковцев ждет “Цифровая смена”.
Работу проведут на практических семинарах и тренингах, а также состоится традиционная защита проектов в рамках грантового конкурса. Кабардино-Балкария готовит большую делегацию.
Всероссийский молодежный лагерь “Машук” в этом году начнется на Ставрополье 13-го августа и продлится две недели.
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