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Больше 130 жителей КБР подали заявки на участие в молодежном форуме “Машук”

Больше 130 жителей КБР подали заявки на участие в молодежном форуме “Машук”

15.07.2022 | 16:42
В этом году он приобрел статус всероссийского. Организаторы ожидают, что в форуме примут участие не меньше двух тысяч молодых людей со всей страны. Ключевой темой станет Год культурного наследия России. Пройдут очные смены “Наши открытия” и “Наши смыслы”. Кроме того, машуковцев ждет “Цифровая смена”. Работу проведут на практических семинарах и тренингах, а также состоится традиционная защита проектов в рамках грантового конкурса. Кабардино-Балкария готовит большую делегацию. Всероссийский молодежный лагерь “Машук” в этом году начнется на Ставрополье 13-го августа и продлится две недели. https://t.me/vestikbr
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