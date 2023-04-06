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Больше 1,3 млрд рублей направят в этом году на ремонт дорог в КБР

Больше 1,3 млрд рублей направят в этом году на ремонт дорог в КБР

06.04.2023 | 09:34
Деньги поступят из регионального Дорожного фонда, сообщили в Минтрансе. На эти средства предполагается восстановить 35 километров полотна. В частности в Нальчике отремонтируют отрезки восьми улиц – Кабардинской, Осетинской, Калмыкова, Шогенова, Мазлоева, Пятигорской, Нахушева и Руставели. Также приведут к нормативу трассы еще почти в двух десятках населенных пунктов. Основной критерий их отбора – наличие поблизости социальных объектов. На всех участках находятся школы, детские сады, амбулатории, спорткомплексы… Содержание дорожной сети также субсидируют дополнительно – по поручению Главы республики Казбека Кокова. Принятые меры позволят повысить комфортность и безопасность движения транспорта и пешеходов, добавили в профильном министерстве.   https://t.me/vestikbr
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