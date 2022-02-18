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Больше 120 территорий в пределах КБР коснутся комплексные кадастровые работы

Больше 120 территорий в пределах КБР коснутся комплексные кадастровые работы

18.02.2022 | 19:07
В этом году больше 120 территорий в пределах республики коснутся комплексные кадастровые работы, сообщили в региональном управлении Росреестра. Процедура позволит разрешить спорные земельные вопросы в муниципалитетах. Благодаря ей, уточнят границы наделов, местоположение зданий и объектов незавершенного строительства. Комплексные кадастровые работы планируют провести в Майском, Прохладненском, Черекском, Терском, Лескенском и Чегемском районах, а также в Нальчике и Прохладном. Ожидается, что в ходе работ больше 11 тысяч земельных участков и капитальных строений будут упорядочены, а сведения о них поступят в Единый государственный реестр недвижимости. На выполнение процедуры из федерального бюджета направили свыше 28 миллионов рублей.
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