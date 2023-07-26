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Больше 12 тысяч обращений обработал ЦУР в первом полугодии

Больше 12 тысяч обращений обработал ЦУР в первом полугодии

26.07.2023 | 15:47
Запросы жителей Кабардино-Балкарии специалисты фиксируют в основном в социальных сетях. Больше всего обращений связано с работой ЖКХ, медициной, социальной защитой, благоустройством территорий и качеством дорог. Все вопросы с открытых площадок поступают в систему «Инцидент Менеджмент». После обработки их направляют в ответственные ведомства. По данным Центра, в среднем жители получают ответ в течение полчаса... По итогам работы в первом полугодии в районах республики ликвидировали крупные несанкционированные свалки, восстанавливали водоснабжение, а также отопление в многоэтажках. Обратиться в Центр управления регионом просто: пользователи могут оставить комментарии на его площадках в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также написать в телеграм-канале ведомства.   https://t.me/vestikbr
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