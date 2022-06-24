Больше 1000 детей в этом году отдохнут в социально-реабилитационном центре “Радуга”

Самир Жигатов чувствует себя здесь как дома. Вместе с мамой и двумя братьями приезжает в “Радугу” каждый год. Мальчику 12. Врачи поставили диагноз “аутизм”. Однако он ходит в обычную школу и учится на отлично.
Ежегодно приезжать сюда могут дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей и те, кто нуждается в лечении и реабилитации.
Дочь терчанки Ольги Максидовой посещают “Радугу” практически каждый год. Активное оздоровление длится три недели. В результате повышается социализация ребенка и заметно улучшается здоровье.
Комплекс медицинских услуг, который специалисты разрабатывают для каждого ребенка индивидуально, это еще не все. Медики отмечают, что сейчас работают не совсем в привычных условиях: приходится преодолевать последствия пандемии.
Этим летом социально-реабилитационный центр загружен полностью. В основном здесь – жители Кабардино-Балкарии. За время летней оздоровительной кампании по линии регионального Минтруда в “Радуге” отдохнут больше тысячи детей.
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