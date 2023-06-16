В Нальчике больше 100 детей стали участниками акции «Безопасное лето»

Автоинспекторы Нальчика провели для воспитанников детских садов серию обучающих практикумов по ПДД В период летних каникул в Кабардино-Балкарии продолжается обучающая компания, направленная на повышение уровня знаний основ безопасного поведения юных пешеходов. Участниками очередной встречи стали сотни детей, воспитанников детских садов г. Нальчика. Автоинспекторы объяснили детям, что, выйдя из своего дома, они сразу же становятся участниками дорожного движения и должны соблюдать все правила безопасного передвижения в дорожной среде. - На улице необходимо быть внимательными и бдительными, выбирать площадки для игр подальше от дороги и не выбегать из-за припаркованного транспорта, - отметили взрослые. Полицейские рассказали о правилах безопасного ориентирования для юных пешеходов и всевозможных «дорожных ловушках», которые могут появиться на пути. Также внимание ребят полицейские и педагоги обратили на использование световозвращающих элементов, которые необходимо носить на верхней одежде и рюкзаках. Такими помощниками могут быть браслеты, наклейки, текстильные вставки на одежде, которые помогут водителям заблаговременно заметить маленьких пешеходов. В завершение мероприятия дети познакомились с устройством патрульного автомобиля и сделали фото на память.