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Больше 100 человек получили грамоты и призы от МЧА за участие в «Адыгэ диктанте»

Больше 100 человек получили грамоты и призы от МЧА за участие в «Адыгэ диктанте»

22.03.2023 | 16:14
В зале собрались школьники, учителя кабардинского языка и литературы, общественные деятели, ученые… Почетные грамоты и призы от МЧА сегодня получили больше ста человек. В их числе – представители муниципалитетов республики – по три человека от каждого. Всего же участников в нынешнем году было около восьми тысяч. Это в два раза больше, чем в 22-м. Чувствуя массовый отклик – не только в России, но и в зарубежных странах, где живут адыги, организаторы решили расширить просветительскую акцию. Хаути Сохроков напомнил, что одна из задач МЧА – сохранять и развивать язык в среде его носителей. «Адыгэ диктант» - инструмент, который за пять лет существования доказал свою эффективность.   https://t.me/vestikbr
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