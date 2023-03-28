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Больше 10 тысяч медработников КБР получили социальные выплаты

Больше 10 тысяч медработников КБР получили социальные выплаты

28.03.2023 | 09:09
Такая выплата полагается работникам первичного звена здравоохранения, районных и участковых больниц, а также сотрудникам скорой помощи. Суммы разнятся от 4500 до 18500 рублей - в зависимости от категории специалиста и вида организации. По итогам каждого месяца медучреждения составляют реестр работников, имеющих право на помощь. Самим получателям общаться в Социальный фонд не следует: деньги начислят автоматически. На сегодня общий объем выданных средств превысил в республике 83 миллиона рублей.   https://t.me/vestikbr
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