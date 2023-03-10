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Больше 10 миллионов рублей направят на обеспечение граждан жильем и коммунальными услугами

Больше 10 миллионов рублей направят на обеспечение граждан жильем и коммунальными услугами

10.03.2023 | 17:47
Больше 10 миллионов рублей направят на разработку документации, которая нужна, чтобы воплотить в жизнь госпрограмму по обеспечению граждан жильем и коммунальными услугами в отдельных муниципальных образованиях. Из общей суммы три с половиной миллиона – софинансирование из местных бюджетов, сообщил на заседании правительства профильный министр Алим Бербеков. Рассмотренные на заседании вопросы касались охраны окружающей среды и развития лесного хозяйства, а также рационального использования природных ресурсов. Предложение Минтуризма было направлено на развитие туристско-рекреационного комплекса “Голубые озера”. Будет разработан мастер-план проекта планировки местности как на Верхних, так и на Нижних озерах. На территории также проведут межевые работы. Премьер-министр Алий Мусуков поручил Минфину найти возможность профинансировать работы. Обсудили также подготовку к летнему пастбищному сезону, развитие транспорта, здравоохранения, социальное сферы и информационного общества.   https://t.me/vestikbr
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