Большая российская премьера. Завтра в отечественный прокат выходит фильм Романа Прыгунова «Миллиард» — 2019.04.17





Картина снята при поддержке ВГТРК. Герой Владимира Машкова- влиятельный банкир- делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, выясняется, что помочь Матвею могут только они… Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. Для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу – вернуть доверие, выросших без отца детей. Премьера фильма уже завтра во всех кинотеатрах страны.