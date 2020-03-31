Больницы республики, где борются с опасными инфекциями, аппаратами искусственной вентиляции легких обеспечены, информирует Минздрав Кабардино-Балкарии

На сегодня в медицинских учреждениях есть 169 таких устройств. Из них больше 40 установлены в машинах скорой помощи. Сейчас регион приобретает дополнительно 12 аппаратов. Кроме того, что в российский Минздрав направили заявку на получение еще свыше ста ИВЛ. В ближайшее время должны доставить первые 27. В министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии подчеркивают: в случае необходимости будет задействован весь резерв аппаратов искусственной вентиляции легких, имеющийся в республике.

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