Школьники Нальчика получат денежную компенсацию за бесплатные завтраки

Денежную компенсацию за бесплатные завтраки в период дистанционного обучения в столице Кабардино-Балкарии получат более 15 тысяч школьников. Такое решение приняла администрация города. Речь о детях с первого по четвертый классы. Кроме того, в мэрии завершается работа по обеспечению продовольственными наборами учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо представить в образовательное учреждение заявление и номер лицевого счёта. Сделать это можно дистанционно по электронной почте или с помощью мессенджеров. Средства перечислят до окончания текущего месяца, пояснили в администрации Нальчика.