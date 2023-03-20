Более двух тысяч старшеклассников и студентов колледжей Северо-Кавказского округа приняли участие в олимпиаде

В Институте химии и биологии Кабардино-Балкарского госуниверситета собрались участники открытой Северо-Кавказской олимпиады – те, которые намерены проверить свои знания в области химии.
КБГУ не первый год проводит открытую окружную олимпиаду для учеников 9-11-х классов и студентов колледжей. Она охватывает все основные дисциплины, которые изучают в школах. Только химию в субботу сдавали около 400 молодых людей.
Помимо химии, в тот же день организовали срез знаний по физике, математике, географии, русскому языку, истории. А в воскресенье в КБГУ состоялась самая массовая предметная олимпиада: на обществознание пришли около 500 участников.
Как показывает университетская практика, 90 процентов победителей и призеров таких испытаний впоследствии становятся студентами КБГУ.
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