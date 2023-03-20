home
Главная
>
Новости
>
Более двух тысяч старшеклассников и студентов колледжей Северо-Кавказского округа приняли участие в олимпиаде

Более двух тысяч старшеклассников и студентов колледжей Северо-Кавказского округа приняли участие в олимпиаде

20.03.2023 | 16:32
В Институте химии и биологии Кабардино-Балкарского госуниверситета собрались участники открытой Северо-Кавказской олимпиады – те, которые намерены проверить свои знания в области химии. КБГУ не первый год проводит открытую окружную олимпиаду для учеников 9-11-х классов и студентов колледжей. Она охватывает все основные дисциплины, которые изучают в школах. Только химию в субботу сдавали около 400 молодых людей. Помимо химии, в тот же день организовали срез знаний по физике, математике, географии, русскому языку, истории. А в воскресенье в КБГУ состоялась самая массовая предметная олимпиада: на обществознание пришли около 500 участников. Как показывает университетская практика, 90 процентов победителей и призеров таких испытаний впоследствии становятся студентами КБГУ.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных