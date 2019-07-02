Более чем в два раза по сравнению с 2017 годом должен вырасти объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии к концу 2024 года. — 2019.07.02

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития региона.

В рамках федерального и республиканского проектов предусмотрены поддержка мелиорации, льготное кредитование предприятий, субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным транспортом», говорится в сообщении Минэкономразвития КБР. В частности, до конца 2019 года в Кабардино-Балкарии планируется построить и реконструировать мелиоративные системы на площади 1,5 тысячи гектаров. На эти цели будет выделено свыше 112 млн рублей. Протяженность оросительной системы — 3 тысячи километров.