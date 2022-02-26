Более 650 старшеклассников Нальчика приняли участие в антинаркотической акции «Нет наркотикам!»

К участию в акции подключается все больше и больше заслуженных деятелей искусств республики, именитые спортсмены и тренеры. Эстафету профилактической акции приняли школы № 8, 16, 17 и 27 г. Нальчика. Уровень значимости и популярности акции растет с каждым днем. В расширенных лекциях приняли участие старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике подполковник полиции Ирина Давыдова, инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД по г.о. Нальчик, главный специалист Департамента образования местной администрации г.о. Нальчик Фаризат Теммоева, заместитель председателя Духовного управления мусульман республики Алим Сижажев и помощник председателя Анджела Амшукова, представитель Православной церкви КБР Ирина Артунова. Представители духовенства республики отметили, что только через образованность, воспитание, благие дела и поступки, даря радость и доброту ближним, можно стать достойным человеком. В продолжение встреч выступили актрисы театра и кино драматического театра им. А. Шогенцукова Регина Кашокова и Анфиса Паштыкова, тренеры Спортивной школы олимпийского резерва по тхэквондо Беслан Хараев и Заурби Аргашоков, председатель Исполкома Кабардино-Балкарского Республиканского отделения общественной организации «Боевое братство» Владимир Абаноков. В знак поддержки акции старшеклассник и гости сделали фото с хэштегом «Нет наркотикам!».