Более 60 млн рублей направят на создание «Чегем парка»





«Чегем-парк» — современный сквер с таким названием появится в Чегеме, вдоль Баксанского шоссе -от улицы Кярова до выезда из города. В нем планируют создать четыре зоны: в том числе детскую и спортивную. Приступить к созданию «Чегем-парка» позволила победа во всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. В результате на создание новой зоны отдыха направят свыше 60 миллионов рублей. К строительству уже приступили. Специалисты заранее обследовали деревья, определили ветхие. Часть из них пришлось спилить. В зоне отдыха намерены высадить новые. Подрядные бригады установили бордюрные камни, сейчас укладывают тротуарную плитку. По всей территории будут представлены малые архитектурные формы. Благодаря проекту, обновят территории расположенных поблизости спортивных, культурных и торговых учреждений. В России провели уже три конкурса по созданию комфортной среды в муниципалитетах. За все время поступило больше тысячи заявок. Лидерами признали 240 проектов. От Кабардино-Балкарии, помимо Чегема, успешно участвовал Баксан. Городской округ стал первым победителем федерального конкурса. Там проект зоны отдыха вдоль реки готов уже на треть.