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Более 50 тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Нальчике

Более 50 тысяч человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в Нальчике

09.05.2022 | 14:58
В Нальчике состоялась масштабная патриотическая акция «Бессмертный полк». По центральной улице столицы Кабардино-Балкарии прошли более 50 тысяч участников акции с портретами героев Великой Отечественной войны. Во время массового патриотического шествия с портретами дедов и прадедов, победивших в войне, люди пели знаменитые песни военных лет. Возглавили шествие Глава КБР Казбек Коков, Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, члены Парламента и Правительства республики. Глава Кабардино-Балкарии с семьей прошел в колонне с портретом своего деда Кокова М.К., который воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Шествие «Бессмертного полка» завершилось на площади Согласия перед Домом Правительства КБР, где был организован праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Лучшие творческие коллективы и исполнители Кабардино-Балкарии спели песни о Великой Отечественной войне. Представители общественности выступили с поздравлениями в адрес ветеранов и жителей республики. «Сегодня мы отдаём дань памяти и глубочайшей благодарности поколению героев Великой Отечественной войны, принявшему на себя, на свои плечи тяготы и лишения самой жестокой войны в истории человечества. Одно из ярких свидетельств этому – только что прошедшая здесь многотысячная колонна «Бессмертного полка». Участники шествия ещё раз продемонстрировали единство нашего народа, который гордится своей историей и традициями», - подчеркнул Глава КБР Казбек Коков в своем праздничном обращении к жителям республики.
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