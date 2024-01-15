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Более 400 обращений граждан обработал ЦУР КБР за период с 1 по 12 января

Более 400 обращений граждан обработал ЦУР КБР за период с 1 по 12 января

15.01.2024 | 15:41
Это сообщения, которые поступают в систему «Инцидент Менеджмент». Большая часть была от жителей городских округов Нальчик и Прохладный, а также Эльбрусского района. Самой популярной остается тема жилищно-коммунального хозяйства – такие вопросы обозначены в 90 обращениях. Так, оперативно удалось восстановить теплоснабжение в Тырныаузе, водоснабжение в Нарткале и Баксаненке, в Тереке на одной из улиц решили проблему с освещением, а Прохладном устранили стихийную свалку. На втором месте - дороги, затем идет здравоохранение. По-прежнему актуальны темы социального обслуживания и работы общественного транспорта.   https://t.me/vestikbr
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