Более 400 обращений граждан обработал ЦУР КБР за период с 1 по 12 января

Это сообщения, которые поступают в систему «Инцидент Менеджмент». Большая часть была от жителей городских округов Нальчик и Прохладный, а также Эльбрусского района. Самой популярной остается тема жилищно-коммунального хозяйства – такие вопросы обозначены в 90 обращениях.
Так, оперативно удалось восстановить теплоснабжение в Тырныаузе, водоснабжение в Нарткале и Баксаненке, в Тереке на одной из улиц решили проблему с освещением, а Прохладном устранили стихийную свалку. На втором месте - дороги, затем идет здравоохранение. По-прежнему актуальны темы социального обслуживания и работы общественного транспорта.
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