Более 400 детей Черекского района КБР получили продуктовые наборы

Инициатива руководства Кабардино-Балкарии продолжает находить поддержку среди жителей республики. Неравнодушные граждане в период действия ограничительных мер помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Очередную партию продовольствия привезли в Черекский район. Материальная помощь для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами поступила от представителей бизнес-сообщества республики. Продуктовые наборы получили 437 детей, в том числе 127 детей с ограниченными возможностями здоровья. Списки составлялись при участии руководителей образовательных организаций.

Из районного центра Кашхатау продуктовые наборы развезли по селам. Доставку взяли на себя сотрудники местных школ.