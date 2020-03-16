Более 4 миллионов рублей получит Кабардино-Балкария в этом году на премии медработникам за раннее выявление онкологии.





Средства будут направлены из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Подобная мера поощрения была предложена Минздравом России летом прошлого года. Предполагается, что она поможет выявлять случаи онкологических заболеваний на ранней стадии — во время диспансеризации и профилактических медосмотров граждан. Всего же по распоряжению премьер-министра на выплаты стимулирующего характера в регионы направят свыше одного миллиарда рублей.