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Более 4 000 обращений жителей КБР обработали в ЦУР в июне

Более 4 000 обращений жителей КБР обработали в ЦУР в июне

03.07.2026 | 14:10
Более четырех тысяч обращений жителей республики обработали специалисты ЦУР в июне. Все жалобы и вопросы поступали через систему «Инцидент Менеджмент». В топе коммунальных проблем – вывоз мусора, сбои в ЖКХ, разбитые дороги, благоустройство и энергетика. Совместными усилиями центра, ведомств и администраций на местах ликвидировали подтопления, отремонтировали канализацию, вернули холодную воду. В нескольких селах и городах восстановили уличное освещение, убрали стихийные свалки и привели в порядок проблемные участки дорог. Самыми активными оказались жители Нальчика, Прохладного и Чегемского района. Обратную связь получили все авторы обращений. Среднее время ответа составило около часа. Аналитики Центра управления регионом составили свежий рейтинг работы ведомств и муниципалитетов в соцсетях. Оценивали качество ответов, скорость реакции и ведение гос-пабликов. Среди министерств лидирует минздрав, на втором месте – минтранс, замыкает тройку минтруд. Ну а в рейтинге городов и районов на первой строчке администрация Нальчика, следом – Прохладный и Терский район. Кроме того, в июне прошел цикл прямых эфиров с руководителями ведомств и главами муниципалитетов. Обсудили около полусотни тем – от качества образования и поддержки ветеранов до планов развития территорий.   https://t.me/vestikbr
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