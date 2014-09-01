Более 270 миллионов рублей получили аграрии КБР в качестве субсидий в этом году





Больше 270 миллионов рублей с начала года получили республиканские аграрии в качестве субсидий, проинформировал Минсельхоз Кабардино-Балкарии. Деньги направили, чтобы возместить часть затрат в семеноводстве, при повышении плодородия почв, а также при закупке семян и минеральных удобрений. Господдержку получили свыше 400 сельхозпроизводителей. Из общей суммы республиканский бюджет вложил в субсидирование 19 миллионов рублей.