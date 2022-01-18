Более 27 граммов героина изъяты у наркоторговцев в Чегемском районе

Как сегодня сообщили в пресс-службе МВД по КБР, двух жителей республик ближнего зарубежья 26-ти и 28-ми лет задержали в Чегеме в ходе совместной спецоперации силовых ведомств. Молодых людей взяли с поличным в процессе закладки тайников. При личном досмотре обнаружено свыше 50 полимерных свертков с порошком бежевого цвета. Оба подозреваемых признались, что это героин, который они хотели сбывать. Также задержанные указали три места уже сделанных ими тайников. Мужчины заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.