Более 25 тысяч обращений граждан Кабардино-Балкарии поступило на номер «112» в январе

Более 25 тысяч обращений граждан принято операторами центра обработки вызовов Системы-112 Кабардино-Балкарской Республики за январь текущего года. Наиболее часто задаваемыми являются вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, вызовами службы скорой медицинской помощи, а также справочно-консультативного характера. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией организовано информационное взаимодействие между Системы-112 и Контакт-центром-122. Для обеспечения оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях операторы центра обработки вызовов Системы-112 принимают обращения граждан по единому номеру «112» в круглосуточном режиме.