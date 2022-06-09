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Более 2200 выпускников школ Кабардино-Балкарии сдали ЕГЭ по обществознанию

Более 2200 выпускников школ Кабардино-Балкарии сдали ЕГЭ по обществознанию

09.06.2022 | 16:19
Этот экзамен остается самым популярным среди предметов по выбору… Сегодня выпускники школ республики сдавали ЕГЭ по обществознанию. Дисциплину выбрали больше двух тысяч двухсот 11-классников. Для них в Кабардино-Балкарии открыли почти два десятка пунктов. Экзамен по обществознанию состоял из двух частей – вопросы с краткими ответами и развернутыми. На выполнение отвели три с половинной часа. Результаты экзамена по обществознанию станут известны не позднее 24 июня. Для тех, кто не попал сегодня на аттестацию по уважительной причине, определили резервный день – 29 июня.
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