Более 2200 выпускников школ Кабардино-Балкарии сдали ЕГЭ по обществознанию

Этот экзамен остается самым популярным среди предметов по выбору… Сегодня выпускники школ республики сдавали ЕГЭ по обществознанию. Дисциплину выбрали больше двух тысяч двухсот 11-классников. Для них в Кабардино-Балкарии открыли почти два десятка пунктов. Экзамен по обществознанию состоял из двух частей – вопросы с краткими ответами и развернутыми. На выполнение отвели три с половинной часа. Результаты экзамена по обществознанию станут известны не позднее 24 июня. Для тех, кто не попал сегодня на аттестацию по уважительной причине, определили резервный день – 29 июня.