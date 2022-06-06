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Более 2 тысяч выпускников школ Кабардино-Балкарии сдали ЕГЭ по истории и физике

Более 2 тысяч выпускников школ Кабардино-Балкарии сдали ЕГЭ по истории и физике

06.06.2022 | 16:10
Аудитории известны, места указаны, практически все участники на месте. В 32-й школе Нальчика сдают ЕГЭ по физике. Половина выпускников общеобразовательных учреждений столицы республики, выбравших этот предмет, сегодня здесь. Работу пункта обеспечивают 30 человек, в том числе четыре федеральных наблюдателя. Аттестация проходит по плану, в спокойной обстановке. Сам экзамен по физике длится 3 часа 55 минут. У выпускников с собой традиционные паспорт, вода и шоколад, а еще линейка и непрограммируемый калькулятор. Предмет не самый простой, но с годами все больше выпускников выбирают именно его. Из 114 учеников, которые сегодня сдавали физику в 32-й школе, большая часть – юноши. Оно и понятно, ведь технические специальности чаще выбирают мужчины. Но есть в аудиториях и девушки, чей интерес к предмету непоколебим. В Кабардино-Балкарии ЕГЭ сдают больше четырех с половиной тысяч человек. 624 из них выбрали физику. Итоги единого госэкзамена по данной дисциплине станут известны 22 июня. А уже в конце этой недели результаты испытаний узнают те, кто сдавал географию, литературу и химию.
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