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Более 16 тысяч человек получили медпомощь в Аллергоцентре Нальчика с начала 2022 года

Более 16 тысяч человек получили медпомощь в Аллергоцентре Нальчика с начала 2022 года

04.10.2022 | 18:52
Более 16 тысяч человек получили медпомощь в Аллергоцентре г. Нальчика с начала 2022 года, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. Центр аллергологии и иммунологии Минздрава КБР оказывает помощь больным с аллергическими, иммунозависимыми заболеваниями. В учреждении проводят терапии генно-инженерными биологическими препаратами от бронхиальной астмы, атопического дерматита, полипозного риносинусита, идиопатической крапивницы. Обследование и лечение пациенты здесь проходят бесплатно - в рамках ОМС. В летне-осенний период текущего года, в наиболее опасное для аллергиков время – цветение амброзии, амбулаторная помощь была оказана более чем 4000 больным, неотложную помощь получили более 200 пациентов.
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