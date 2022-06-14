Более 1500 выпускников школ Кабардино-Балкарии сдали ЕГЭ по иностранному языку и биологии

Выпускник этого года Амир Гогуноков хочет стать спортивным тренером. Биология, которую собирается сдавать сегодня, - в числе обязательных предметов для поступления в вуз. А вот Дениза Башиева намерена стать психологом. Наука о живой природе ей также необходима. Перед входом в аудиторию в экзаменационном пункте школьники проходят обязательную проверку на наличие запрещенных предметов и затем оставляют личные вещи в отдельной аудитории. На ЕГЭ по биологии отвели 3 часа 55 минут – это один из самых долгих экзаменов. И в Кабардино-Балкарии – один из самых востребованных: в этом году его выбрали 1152 выпускника. И сегодня же больше 400 человек проходили итоговую аттестацию по английскому языку.