Более 150 млн рублей будет направлено в этом году на реализацию программ поддержки бизнеса в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство” — 2019.05.21

» Об этом сообщили в министерстве экономики КБР. Напомню, это один из 12 нацпроектов, определенных главой государства для реализации в ближайшие годы.

«Показатели, заложенные для региона в 204-м Указе Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года» достаточно напряженные, отмечают в региональном минэке. Это- и высокая экспортная составляющая, и охват различными формами поддержки малых и средних предпринимателей и другие показатели, которые должны вывести Кабардино-Балкарию на устойчивую траекторию развития. Как сообщалось ранее, общий объем финансирования по национальным проектам в КБР в 2019-м составит свыше пяти миллиардов рублей. Из них почти 95 процентов поступления из федерального бюджета.