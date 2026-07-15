Более 15 тысяч родителей в КБР уже оформили новую семейную выплату

Прием заявлений на эту меру поддержки стартовал первого июня. В региональном отделении Соцфонда подвели первые итоги работы. Речь идет о новой программе возврата части уплаченного подоходного налога. Рассчитывать на такую выплату могут семьи с двумя и более детьми – школьниками или студентами-очниками до 23 лет.
При этом для получения денег важно работать официально, а доход на человека не должен превышать 28 с половиной тысяч рублей. Сумму возврата рассчитывают индивидуально для каждой семьи. Подать заявление необходимо до первого октября — сделать это можно через портал Госуслуг или в МФЦ.
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