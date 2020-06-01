Более 120 социальных объектов КБР получат доступ к высокоскоростному интернету

В Кабардино-Балкарии по нацпроекту «Цифровая экономика России» доступ к высокоскоростному интернету в ближайшие полтора года должны получить больше 120 социальных объектов республики. Из них примерно две трети – это школы. Также в списках – фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, сельские администрации и подразделение Росгвардии.

Подключать социальные объекты – порядка полусотни – начали в прошлом году. Сейчас в самых отдаленных населенных пунктах продолжают создавать узлы доступа. Это должно решить значительную часть вопросов с обеспеченностью жителей высокоскоростным интернетом. По данным мобильных операторов, работающих в Кабардино-Балкарии, в настоящее время связью 3G обеспечены больше 80 процентов жителей региона, интернетом поколения 4G – 70 процентов.