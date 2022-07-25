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Более 10 тысяч жителей КБР прошли диспансеризацию в мобильных медкомплексах за первое полугодие 2022г

Более 10 тысяч жителей КБР прошли диспансеризацию в мобильных медкомплексах за первое полугодие 2022г

25.07.2022 | 11:13
Более 10 тысяч жителей КБР прошли диспансеризацию в мобильных медкомплексах за первое полугодие 2022 года, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. Осмотры проводились врачами с использованием передвижных медицинских комплексов. Благодаря работе медкомплексов диспансеризация для жителей КБР стала еще доступнее, за полгода 2022 года ее прошли более 10 тысяч человек. «Жители отдаленных сел, особенно пожилые люди, не всегда сами могут доехать до больницы или даже до ближайшего ФАПа. А с помощью передвижных комплексов медики сами могут приехать, осмотреть пациента. И самое главное - выявить заболевания на ранних стадиях и вовремя начать лечение» – отметил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. В 2021 году в рамках федеральной программы «Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждения республики было приобретено 8 передвижных медицинских комплексов – 2 маммографа и 6 флюорографов. В этом году планируется приобрести еще по одному флюорографу и маммографу.
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