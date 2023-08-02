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Бойцы СВО из КБР получили автомобиль от жителей Баксанского района

Бойцы СВО из КБР получили автомобиль от жителей Баксанского района

02.08.2023 | 22:13
Новая машина для нужд бойцов из Кабардино-Балкарии. По поручению Главы республики Казбека Кокова продолжается работа по поддержке наших земляков - участников СВО. Как сегодня сообщили в пресс-службе администрации Баксанского района, во время недавней встречи руководителя муниципалитета Артура Балкизова с кавалером Ордена Мужества, участником СВО из Баксаненка Казбеком Загаштоковым была озвучена необходимость в автомашине УАЗ-452. Автомобиль и запчасти приобрели, в том числе благодаря инициативным жителям села, и уже передали.   https://t.me/vestikbr
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