Бойцы СВО из КБР получили автомобиль от жителей Баксанского района

Новая машина для нужд бойцов из Кабардино-Балкарии. По поручению Главы республики Казбека Кокова продолжается работа по поддержке наших земляков - участников СВО.
Как сегодня сообщили в пресс-службе администрации Баксанского района, во время недавней встречи руководителя муниципалитета Артура Балкизова с кавалером Ордена Мужества, участником СВО из Баксаненка Казбеком Загаштоковым была озвучена необходимость в автомашине УАЗ-452.
Автомобиль и запчасти приобрели, в том числе благодаря инициативным жителям села, и уже передали.
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