home
Главная
>
Новости
>
Бойцы батальона "Пятнашка" получили автомобиль УАЗ от Главы КБР Казбека Кокова

Бойцы батальона "Пятнашка" получили автомобиль УАЗ от Главы КБР Казбека Кокова

25.11.2022 | 22:44
УАЗ от Главы Кабардино-Балкарии, а также предметы первой необходимости… Такую помощь доставили из нашей республики в интернациональную бригаду “Пятнашка”. Это батальон оперативного назначения ДНР. Командир “Пятнашки” Ахра Авидзба поблагодарил Казбека Кокова и жителей региона за оказанную помощь. Помимо УАЗа, Казбек Коков отправил бойцам “Пятнашки” медицинские изделия и тепловое оборудование. Напомним также, что четыре автомобиля повышенной проходимости были переданы военнослужащим из Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных