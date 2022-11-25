Бойцы батальона "Пятнашка" получили автомобиль УАЗ от Главы КБР Казбека Кокова

УАЗ от Главы Кабардино-Балкарии, а также предметы первой необходимости… Такую помощь доставили из нашей республики в интернациональную бригаду “Пятнашка”.
Это батальон оперативного назначения ДНР. Командир “Пятнашки” Ахра Авидзба поблагодарил Казбека Кокова и жителей региона за оказанную помощь.
Помимо УАЗа, Казбек Коков отправил бойцам “Пятнашки” медицинские изделия и тепловое оборудование. Напомним также, что четыре автомобиля повышенной проходимости были переданы военнослужащим из Кабардино-Балкарии.
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