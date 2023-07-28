Боец СВО из Эльбрусского района с позывным «Арсечка» приехал домой на побывку

Бойца, приехавшего в отпуск из зоны проведения специальной военной операции, встречают родные и друзья. А дома участника СВО ждут жена и трое детей. Арсечка – именно так называют его на передовой. Попал туда в январе по мобилизации.
Арсечка приехал на побывку впервые. Рассказывает, что из Кабардино-Балкарии в зону СВО постоянно доставляют гуманитарные грузы. Обстановка стабильная, а рядом – настоящие друзья.
Отпуск закончен. Боец признался, что чувствует себя отдохнувшим и полным сил для новых свершений во благо Отечества.
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