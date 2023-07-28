home
Главная
>
Новости
>
Боец СВО из Эльбрусского района с позывным «Арсечка» приехал домой на побывку

Боец СВО из Эльбрусского района с позывным «Арсечка» приехал домой на побывку

28.07.2023 | 22:16
Бойца, приехавшего в отпуск из зоны проведения специальной военной операции, встречают родные и друзья. А дома участника СВО ждут жена и трое детей. Арсечка – именно так называют его на передовой. Попал туда в январе по мобилизации. Арсечка приехал на побывку впервые. Рассказывает, что из Кабардино-Балкарии в зону СВО постоянно доставляют гуманитарные грузы. Обстановка стабильная, а рядом – настоящие друзья. Отпуск закончен. Боец признался, что чувствует себя отдохнувшим и полным сил для новых свершений во благо Отечества.   https://t.me/vestikbr  
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных