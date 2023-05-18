Боец из КБР с позывным «Ледоруб» служит в зоне СВО

В зону специальной военной операции он уехал в январе этого года. Добровольцем. За несколько месяцев стал командиром отделения. Позывной получил «Ледоруб».
Тактика ведения боя, по сравнению с тем, чему обучали в советской армии, изменилась в корне, рассказывает участник СВО. Подготовку доброволец проходил в Новочеркасске, после направили в Запорожскую область. Вместе с товарищами освобождал села от неонацистов. Говорит, постоянно приходилось быть наготове.
Свое желание стать добровольцем «Ледоруб» объясняет просто: в память об отце, который служил в разведке в годы Великой Отечественной… Завершить его дело – очистить мир от фашизма – участник СВО считает своим долгом. Сейчас он восстанавливается после ранения и в скором времени намерен вновь встать в строй.
https://t.me/vestikbr