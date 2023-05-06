Боец из КБР с позывным «Гиря» рассказывает о патриотизме

Уехал бы, да здоровье нужно поправить… В зону боевых действий – на Запорожское направление – он попал летом прошлого года. Во время одного из артобстрелов ранило в ногу.
Участник специальной военной операции добавляет, что оружие против России используют самое разное, начиная с того, что производили еще в Советском Союзе, до современного американского. Уверен, украинская сторона готовилась к боевым действиям задолго до СВО.
Его позывной – «Гиря». Когда была объявлена специальная военная операция, записался добровольцем. На вопрос почему, отвечает: «Кто, если не мы?»
Но нельзя забывать нам, подчеркивает боец. День Победы для него – самый великий праздник.
На передовой товарищи называли его «Отец гор». Может, потому что был старше всех, а может, за твердый, как скала, характер.
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