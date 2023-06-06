Боец из КБР с позывным «Баксан» служит в зоне СВО чтобы искоренить нацизм

В зону проведения специальной военной операции он отправился добровольцем. Прошел подготовку в одной из воинских частей, а после – на Харьковское направление. Участник СВО с позывным «Баксан» рассказывает: минувшая зима выдалась холодной, особенно февраль. Но не останавливали ни мороз, ни обстрелы.
Нередко с противником приходилось сталкиваться в ближнем бою. В основном это были иностранные наемники… Дома все это время ждали супруга и трое детей. Со старшим сыном уже беседуют о задачах СВО.
В республике участник СВО на реабилитации. Говорит: связь с боевыми товарищами поддерживает ежедневно. И добавляет: в зоне спецоперации, как нигде, важна поддержка со стороны родных и близких.
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