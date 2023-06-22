home
Главная
>
Новости
>
Блокадница Камарениса Немишева поделилась воспоминаниями о ВОВ

Блокадница Камарениса Немишева поделилась воспоминаниями о ВОВ

22.06.2023 | 16:36
Выступление по радио диктора Юрия Левитана десятилетняя Камарениса вместе с семьей слушала во втором по значимости городе Советского Союза – Ленинграде. Ужас и растерянность выражали тогда лица взрослых, вспоминает нальчанка. В тот же день повсеместно стали открывать мобилизационные пункты. К ним потянулись тысячи добровольцев, в числе которых был и отец Немишевой. С войны он так и не вернулся: погиб на фронте в 43 году. Но до этой трагедии было еще далеко: осенью 41-го для жителей города настало тяжелое, голодное время: Ленинград был взят в блокаду. Нехватка еды, отсутствие тепла… Полагались продуктовые карточки, но зачастую из пунктов выдачи продовольствия люди приходили с пустыми руками. Несмотря на все невзгоды, семья смогла пережить самую первую зиму в блокадном Ленинграде. Летом 42-го по Ладожскому озеру ее эвакуировали. Сегодня, через 82 года после начала Великой Отечественной, Камарениса Немишева с трепетом вспоминает о тех страшных событиях и с гордостью говорит о Великой Победе.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных