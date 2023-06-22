Блокадница Камарениса Немишева поделилась воспоминаниями о ВОВ

Выступление по радио диктора Юрия Левитана десятилетняя Камарениса вместе с семьей слушала во втором по значимости городе Советского Союза – Ленинграде. Ужас и растерянность выражали тогда лица взрослых, вспоминает нальчанка. В тот же день повсеместно стали открывать мобилизационные пункты. К ним потянулись тысячи добровольцев, в числе которых был и отец Немишевой. С войны он так и не вернулся: погиб на фронте в 43 году. Но до этой трагедии было еще далеко: осенью 41-го для жителей города настало тяжелое, голодное время: Ленинград был взят в блокаду. Нехватка еды, отсутствие тепла… Полагались продуктовые карточки, но зачастую из пунктов выдачи продовольствия люди приходили с пустыми руками. Несмотря на все невзгоды, семья смогла пережить самую первую зиму в блокадном Ленинграде. Летом 42-го по Ладожскому озеру ее эвакуировали. Сегодня, через 82 года после начала Великой Отечественной, Камарениса Немишева с трепетом вспоминает о тех страшных событиях и с гордостью говорит о Великой Победе.