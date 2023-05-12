Ближайшие три дня погода в КБР будет все так же неустойчивой

Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.
На территорию республики воздействует циклон. Он принес облачность и дожди. Местами не исключены грозы, при этом порывы ветра могут достигать 15-ти метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью от 6-ти до 11-ти тепла, а днем до 16-ти с «плюсом».
В горах в ближайшие дни не исключен мокрый снег. Днем там до +10, а ночью до 5 градусов тепла. В начале новой недели в Кабардино-Балкарии погода немного улучшится, говорят синоптики Гидрометцентра.
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