home
Главная
>
Новости
>
Ближайшие три дня погода в КБР будет все так же неустойчивой

Ближайшие три дня погода в КБР будет все так же неустойчивой

12.05.2023 | 09:13
Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра. На территорию республики воздействует циклон. Он принес облачность и дожди. Местами не исключены грозы, при этом порывы ветра могут достигать 15-ти метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью от 6-ти до 11-ти тепла, а днем до 16-ти с «плюсом». В горах в ближайшие дни не исключен мокрый снег. Днем там до +10, а ночью до 5 градусов тепла. В начале новой недели в Кабардино-Балкарии погода немного улучшится, говорят синоптики Гидрометцентра.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных